'Böyle devam ederse Alo Fetva hattını kapatmak zorunda kalacağız'

"Alo Fetva" konusunda medya mensuplarına yönelik sitemde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Bu yöntemin devam etmesi durumunda 'Alo Fetva' hattını kapatmak zorunda kalacaklarını" söyledi.

CNN TÜRK'te Akif Beki'nin sorularını cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, medyada yer alan görüşlerin Diyanet'in açıklamaları olmadığını söyledi.

"Alo Fetva" konusunda medya mensuplarına yönelik sitemde bulunan Görmez, "Son iki, üç, dört yılda toplumun gündemine Diyanet'i ne kadar küçük düşüren ne kadar haber düşmüşse, bunların hiçbirisi Diyanet'in açıklaması değildir. Ne küpe meselesi, ne dövme meselesi, ne lades meselesi ne de iki bayram arası düğün meselesi..." dedi.



Görmez, bu yöntemin devam etmesi durumunda "Alo Fetva" hattını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.