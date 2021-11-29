Böyle dava görülmedi: “Tarikat yurdunda istismar” davasında iddianame 1 günde hazırlandı, 1,5 ayda beraat kararı verildi

Siirt’te Molla Burhaneddin Medresesi olarak bilinen ve “Molla Burhaneddin” olarak tanınan Burhaneddin Mücahidi’ne bağlı olan Tillo Yatılı Kuran Kursu’nda, 15 yaşındaki çocuğun aylarca istismar edilmesine ilişkin dosya, örneğine az rastlanır gelişmeler sonunda beraatle sonuçlandı. Savcılık, Siirt Müftülüğü personeli sıfatıyla Kuran Kursu’nda öğreticilik yapan Molla Burhaneddin’in oğlu D.M.’nin istismar suçlamasıyla tutuklanmasından sadece 12 saat sonra iddianame hazırladı. 10 gün sonra mağdur çocuk ifadesini değiştirdi ve D.M. tahliye edildi. Mahkeme, iddianame hazırlandıktan 1,5 ay sonra yapılan ilk duruşmada davayı beraatle sonuçlandırdı. Beraat kararı psikoloğun ve savcılığın aksi yöndeki görüşlerine rağmen verildi.

Siirt’te yaşanan olay, Yatılı Kuran Kursu’nda öğrenim gören erkek çocuğun, aynı zamanda devam ettiği okuldaki öğretmeninin dikkati ile açığa çıktı. Eskiye oranla fazla içine kapanık olduğunu, davranışlarında gariplikler bulunduğunu gören öğretmen, çocukla özel konuşmalar yaptı. Çocuk bunun üzerine yatılı kursta yaşadıklarını öğretmene anlattı. Öğretmen de yetkili makamları harekete geçirdi.

Ayrıntılarıyla anlattı

Olayların yaşandığı 2019’da 15 yaşında olan çocuk, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine yaşadığı istismarı ayrıntılarıyla anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı.

Çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Çocuk ifadesinde Eylül 2019’dan Mart 2020’ye kadar defalarca istismar edildiğini, D.M.’nin kendisine, “Bunları anlatırsan kıyamet kopar” dediğini anlattı.

İfadesi alınan bir hizmetli, çocuğun kendisine sorunlar yaşadığını ve yurttan ayrılmak istediğini söylediğini savcılığa aktardı.

Çocuğun, aynı kursta öğrenim gören bir akrabası da istismar olayını bildiğini, akrabası olan çocuğun kendisine durumu anlatarak, yurttan ayrılmayı düşündüğünü ifade ettiğini söyledi.

Jet iddianame

Siirt Savcılığı, gelen rapor ve verilen ifadelerin ardından D.M.’nin ifadesini aldı. D.M., ifadesinde yurttan ayrılmak isteyen çocuğun, bu nedenle yalan söylediğini, ayrılma düşüncesi nedeniyle kendisiyle birkaç kez özel görüşme yaptığını ancak iddialarının doğru olmadığını belirtti.

D.M, ifadesi alındıktan sonra 12 Ekim’de, akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklu bulunan dosyalarda, soruşturmayı ağırdan alarak, mağduriyetlere yol açmakla eleştirilen yargı, D.M., konusunda ise çok hızlı davrandı.

Siirt Savcılığı, akşam saatlerinde tutuklanan D.M. hakkındaki iddianameyi, sabah erken saatlerde, tutuklanmasından sadece 12 saat sonra hazırladı. 13 Ekim tarihli iddianamede, istismar suçlaması yer aldı.

Jet tahliye

Ancak daha duruşmalar başlamadan dosyada ilginç gelişmeler yaşandı. Duruşma tarihinin 26 Kasım olarak belirlenmesine rağmen, Siirt Ağır Ceza Mahkemesi, ara celse yapma kararı aldı. Yapılan duruşmada mağdur çocuk yeniden dinlendi. İfadesini değiştiren çocuk, D.M.’nin herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi.

Psikoloğun, ifadenin baskı altında değiştirilmiş olabileceği yönündeki görüşüne, savcılığın da duruşmanın beklenmesini talep etmesine rağmen D.M. tahliye edildi.

İlk duruşmada beraat

26 Kasım’da yapılan ilk duruşmada ise psikoloğun ve savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen, mahkeme davayı sonlandırdı ve beraat kararı verdi.

TIKLAYIN | İstismar skandalı dosyasında jet tahliye: İfade değişti, ara duruşma yapıldı, tahliye kararı çıktı