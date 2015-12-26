Böyle buyurdu Fatih Çekirge: MİT TIR'ları haberinin üzerine atlamazdım, sonuçta devlet düşmanı değiliz!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan haber ve görüntüleri yayımladıkları için "terör örgütüne yardım, askeri ve siyasi casusluk, devlet sırlarını ifşa etme" gerekçesiyle tutuklanmasını değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, "Ben olsam MİT TIR'ları haberinin üzerine atlamazdım hemen. Hatta en yetkili yerlere de sorardım, biz sonuçta devlet düşmanı değiliz yani" dedi.

"Ben olsaydım MİT TIR'ları haberine hemen atlamazdım"

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Fatih Çekirge, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına sebep olan MİT TIR'ları haberiyle ilgili olarak, "Önü arkası yok bu işin. Bu tür olaylarda gazeteciliğin filtrasyonunun kuvvetli olması lazımdı. Ben dolayısıyla haberin üstüne hemen atlamazdım. Bu fotoğraflar ve haber birkaç gazeteye gitmiş, onlar kullanmamışlar" diye konuştu. "Ben olsam hemen atlamazdım" diyen Çekirge, TIR'lardaki silahların nereye gittiğinin bilinemeyeceğini savunarak şunları söyledi:

"Benim için şu önemli: Bir, bu iş devlet meselesi mi? İki, onun IŞİD’e gittiğini kim biliyor? Tamam, silah var içinde ama IŞİD’e gittiği belli mi, adres mi yazıyor içinde? Üç, ön tarafında da MİT mensupları oturuyor. Bu nedenle ben bunun üstüne atlamazdım hemen. Hatta en yetkili yerlere de sorardım, biz sonuçta devlet düşmanı değiliz yani. Yayınlayan da olabilir tabii ama nereden belli nereye gittiği.

"Bu fotoğraflar ve haber birkaç gazeteye gitmiş, onlar kullanmamışlar"

Önü arkası yok bu işin. Bu tür olaylarda gazeteciliğin filtrasyonunun kuvvetli olması lazımdı. Ben dolayısıyla haberin üstüne hemen atlamazdım. Bu fotoğraflar ve haber birkaç gazeteye gitmiş, onlar kullanmamışlar.

Gazeteciliği bize unutturacak hale geldi bu iş. Haftada 3 gün Tayyip Erdoğan’ı eleştirirsen onun karşı fanları sana alkış gönderebilir, ters tarafını yaparsan öbürü gönderir. Bu değil ki gazetecilik."

"Gazetecilik sadece iktidar ya da muhalefete dair haber yapıp yazı yazmakla alakalı değildir"

Toplumun gazetecilik mesleğini yanlış yorumladığından dert yanan Çekirge, "Gazetecilik sadece iktidar ya da muhalefete dair haber yapıp yazı yazmakla alakalı değildir. Maalesef toplum bunu unuttu ve insan hikayeleri yazdığımızda bizleri yalakalıkla suçluyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne davet edilmesiyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Fatih Çekirge, Cumhurbaşkanı’nın halkın yüzde 52’sinin oyunu alarak göreve geldiğini söyleyerek, AKP’nin 13 yılda birçok hizmet yaptığını söyledi.

Son dönemde sosyal medyada ve basın kulislerinde sıkça konuşulan Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olacağına dair söylentileri de yanıtlayan Fatih Çekirge, "Böyle bir şey yok ama herhâlde potansiyel var ki buna bana yakıştırıyorlar" diye konuştu.