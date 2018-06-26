Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran gecesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehine tutulduğu yolundaki iddiayı değerlendirdi.

"Böyle bir şey olsa Muharrem İnce de, Kılıçdaroğlu da ortalığı yıkardı. İnce, 'Yalan' dedi ama inananlar da inandı" diyen Öztürk, söz konusu söylentiyi okurlarıyla şöyle paylaştı:

“Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehin tutulmaktadır. ‘Dediğimizi yapmazsan yarın kan gövdeyi götürür' denmiştir. Koruma polisi bunu merkeze iletmiştir. İnce'nin eşi de ortada yok. WhatsApp'tan zorla İsmail Küçükkaya'ya ‘Adam kazandı' mesajı attırılmış. Üstüne 7 YSK üyesine zorla dediklerini yaptırıyorlar. Meral Akşener ise tamamıyla kayıp ve hakkında kesin bir bilgi yok. FOX TV basıldı, A Haber gibi yapıldı. Yayınlar kesildi. İşte bu bir darbedir. İzmir, İstanbul'da mobese kameraları kapatılmıştır. Haberler susturulmuştur.”