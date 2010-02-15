T24 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan gelen terör örgütü üyelerinin teslim olması sırasında "hakim ve savcıların ayarlandığı" iddialarıyla ilgili, "Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Böyle bir şey olsa Habur'a gidilmezdi" dedi. CHP de İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkındaki gensoru önergesini çarşamba günü Meclis'e verecek.





Başsavcı Kavak, İl Tütün Kurulu üyelerini kabulü sırasında gazetecilerin 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampı'ndan gelenlerle ilgili olarak, "hakim ve savcıların ayarlandığı" iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı.



İddianın kapatılan DEP'in eski Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle tarafından ortaya atıldığını anımsatan Kavak, "Kesinlikle böyle bir şey olmamıştır. Böyle bir şey olsa Habur'a gidilmezdi. Bu yönde yapılan açıklamaların amacı, yargının siyasalaştığı izlenimini vermektir" diye konuştu.





Hatip Dicle'nin iddiası



Aralık ayında tutuklanan Hatip Dicle, Diyarbakır'da çıkarıldığı mahkemede bazı iddialarda bulunmuştu. Dicle, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e, Kandil ve Mahmur'dan gelen 34 PKK'lının bırakılacağı sözünü verdiğini ileri sürmüştü.



Dicle, Türk'ün "15 Ekim 2009 tarihinde bir heyetle Beşir Atalay'ı ziyaret ettiğini iddia etmiş ve Türk'ün Atalay'a "4 gün sonra Mahmur ve Kandil'den grupların geleceği, bunların tutuklanmayıp serbest bırakılması durumunda dağdan inişin hızlanacağı, dağa çıkışın da duracağını söylediğini" açıklamıştı.



Dicle, Atalay'ın da heyete "Konuyla ilgileniyorum. Müsteşarımı Diyarbakır'a gönderdim. Hakim ve savcılar ayarlandı, geldikleri gibi geçecekler" dediğini de iddia etmişti.



Ziyareti doğrulayan Ahmet Türk, "Gelecek olan gruba olumlu yaklaşımın, açılımın seyri açısından olumlu olacağını Atalay'a ilettiklerini bakan da bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi" demişti.





Bakan Atalay: "Söz konusu değil"



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da Dicle'nin iddiasını yalanladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Giriş yapanlarla ilgili tüm işlemler bağımsız yargı organlarının görev ve yetkileri dahilinde ve hukuki çerçevede gerçekleşmiştir. Bu konuda Bakanlığımızın bir müdahalesi olmadığı gibi, söz konusu da olamaz" denildi.







