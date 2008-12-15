Böyle bir olay yok!

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Belçika Birinci Futbol Ligi (Jupiler Lig) takımlarından Standaard Liege'nin antrenörü Bölöni, deplasmanda 4-1 yendiği Club Brugge taraftarlarının arasında katılarak, onlar için tezah

15 Aralık 2008 02:00


Belçika Birinci Futbol Ligi (Jupiler Lig) takımlarından Standaard Liege'nin antrenörü Bölöni, deplasmanda 4-1 yendiği Club Brugge taraftarlarının arasında katılarak, onlar için tezahürat yaptı.

Geçen sezonun şampiyonu Standaard Liege ile Club Brugge arasında, ligde sıralamayı etkileyecek olması nedeniyle dün çekişmeli bir maç yaşandı.

Standaard Liege'nin ilk golü, maçın 32. dakikasında Defour'un gelirken, De Camargo 37, Johanovic de 45. dakikalarda kaydettikleri gollerle durumu 3-0 yaptılar.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Mbokani'den gelen golle 4-0 öne geçen Standaard Liege'i, Club Brugge'ün kaptanı Clement'in 83. dakikada attığı gol de durduramadı. Karşılaşma, Standaard Liege'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada, maç sırasında Kongo asıllı hakem Nzolo ile tartışan Club Brugge'un antrenörü Matijsen ve Standart Liege'nin çalıştırıcısı Bölöni, sahadan uzaklaştırıldılar.

Bunun üzerine, rakip takım taraftarlarının arasına giren Bölöni, taraftarlardan birinin atkısını boynuna dolayıp, taraftarlara sarılarak, onlar adına tezahürat yaptı.

Bölöni, bu davranışından ötürü Club Brugge taraftarlarından büyük alkış aldı.

Jupiler Lig'de 16. hafta sonunda RSC Anderlecht 35 puanla ligin ilk yarısında liderliği garantilerken, Standart Liege 31 puanla ikinci, Club Brugge da aynı puanla üçüncü sırada yer alıyor. Onları, 30 puanla RC Genk takımı takip ediyor.

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