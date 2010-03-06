'Böyle bir komedi olabilir mi?'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde onaylanmasına çok sert çıktı. "Yalan yanlış bilgilerle bir ülkeye rota çizilmez" diyen Erdoğan, "Öyle bir senaryo oylandı ki, bu bir komedidir. Türkiye bu tür parodilere pabuç bırakmaz. Küçük düşünenler kaybeder" dedi. Erdoğan yüksek yargıyı da eleştirdi: "Türkiye'de yasama da yürütme de yargı tarafından kuşatılmıştır"



İstanbul'da bulunan Başbakan Erdoğan, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Genel Kurulu'nda konuştu.



Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren tasarıyı kabul etmesinin Türkiye'ye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini söyledi.



Erdoğan, "Kaybeden biz olmayız. Kaybeden, küçük düşünenler, husumetle hareket edenler, intikam duygusuyla hareket edenler olur. Biz bu olumsuzluklara takılmayacağız. Biz işimize bakacağız. Biz kin duygusuyla, intikam duygusuyla, öfkeyle, husumetle değil, yapıcı bir tavırla gönüller kazanmayı kendisine hedef edinmiş bir duruşla yolumuzda ilerleyeceğiz. Dış İlişkiler Komitesinin bu kararı, açık söylüyorum Türkiye'ye hiçbir zarar vermez" dedi.





Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar:



- "O mecliste 'evet' oyu verenlerin acaba kaçtanesi Ermenistan'ın yerini haritadan gösterebilir?"



- "Biz geleceğe bakacağız. Önceki gün ABD'de Ermeni Tasarısı 22'ye karşı 23 oy ile kabul edildi. Değişen ne oldu şimdi? Kimin çıkarınadır bu? Amerika mı kazandı? Ermenistan mı kazandı? Şimdi tarih yeniden yazıldı. Yeniden. Dış ilişkiler Komitesi'nde öyle bir senorya oylandı ki bu bir komedi."



- "Dış politikayı korku üzerine inşaa edemezsiniz. Husumet üzerine, kin, öfke, intikam üzerine dış politika inşa edemessiniz. Tarihte yaşanmış olan acı olayları sürekli sıcak tutarsanız, önyargı ve yalan yanlış bilgilerle bir ülkenin dış politikasına rota çizilmez. Böyle yapanlar çağa yakışmayan bir vizyon ortaya koymaya, ekonomisi ile sosyal yaşamı ile de geri kalmaya mahkumdur."



- "Dış ilişkiler Komitesi'nde öyle bir senorya oylandı ki bu bir komedi. Bir kişi evet yerine hayır kullanılsaydı. Veya beş dakika bekletilmesi gerekirken hemen istediğimi yakaladım deyip hemen toplantıyı kapatan bir başkanlık anlayışının olduğu bir yerde evet her şey değişebilirdi. Tarihin yani geçmişin seyrini mi değiştirdiklerini sanıyorlar. Tarihe bakmak siyasetçilerin işi mi?"



- "Ekranda izliyoruz. Son anda apar topar içeriye getiriliyor adam... Ya böyle bir oy kullanma olabilir mi? Ya bunların kaçtanesi Osmanlı tarihini bilir? Kaç tanesi bugün Türkiye'nin, Ermenistan'a karşı iyi niyetlerinden haberdardır? Siz bir komite toplantısı yapacaksınız. Elinizi indirip kaldıracaksınız böylece tarihi yargılamış olacaksınız. Böyle bir komedi olabilir mi? Tükiye çok büyük bir ülkedir. Türkiye'nin büyüklüğünü anlamayanlar anlayacaktır.



- "Bizim dış politikamız dik durmaktır. Dikleşmemektir. Kimse bizi yalan yanlış politikalarına kurban edemez. Oradaki kararlar bizi bağlamaz. Türkiye tarihiyle kültürüyle çok büyük bir devlettir. Türkiye bir kabile devlet değildir. Bunu herkes böyle bilecek. Türkiye bu tür komedilere, paradilere pabuç bırakmayacak kadar asil bir duruşa sahiptir. Alınan karar Türkiye'ye hiç bir zarar vermez. Ancak, dış ilişkiler bu durumdan olumsuz etkilenir. Kaybeden biz değil küçük düşünenler olur... Biz yapıcı bir tavırla yolumuzda ilerleyeceğiz."





Gerçeker'e sert yanıt



Erdoğan, konuşmasında Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker'in açıklamalarına atıfta bulunarak, "Dün yargıdaki bir başkanımızın yaptığı bu açıklama, gerçekten bizi üzmüştür. Nedir? 'Yargı, kuşatma altındadır' ifadesi veya 'Yargı kuşatılmaya çalışılıyor' şeklinde bir ifade. Ben bu değerli dostuma şunu hatırlatmak isterim; bu ifadeniz bir defa ne yasal uygulamalarla ne de filli uygulamalarla mümkün değil. Ancak şunu ben burada çok rahat söyleyebilirim; Türkiye'de yasama da yürütme de yargı tarafından kuşatılmıştır. Eğer yasama organı 411 ile bir karar çıkartıyor da bu 411 yok sayılıyorsa yargı tarafından siz bu ülkede yasama veya yürütmenin yargıyı kuşatmaya çalıştığından bahsedemezsiniz. Ben örneklerle konuşuyorum. Aynı şekilde yerindelik kararı yürütmeye ait olduğu halde yargı yerindelik kararını yürütmenin elinden alıp kendisi uygulamaya koyuyorsa siz yargının yürütme veya yasama tarafından kuşatıldığından bahsedemezseniz. Yargının fiziki şartları yoktur eğer diyorsanız bu çok büyük bir haksızlık" dedi.



"En güzel dönemlerde önümüzü kestiniz" diyen Erdoğan, "HSYK'nın içinde Adalet Bakanı yer alamazmış, aklınız neredeydi?" diyen çıkıştı ve "Millet sizi mahkum eder, bizim sizi etmemize gerek yok" ifadesini kullandı.





Gerçeker ne demişti?



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker YARSAV panelinde, "Yürütme, yargıyı kuşatma altına almak istiyor. Demokratik sisteme en büyük kötülük, yargı bağımsızlığının geri götürülmesidir" demişti.







