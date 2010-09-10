-BOYKOT TEHDİTİNE 17 GÖZALTI MERSİN (A.A) - 10.09.2010 - Mersin'de, vatandaşları halk oylamasını ''boykot edin'' diyerek tehdit ettikleri iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, yoğun göç alan mahallelerdeki vatandaşlara, 12 Eylülde yapılacak halk oylamasında oy kullanmaya gitmemeleri yönünde bazı kişilerce baskı yapıldığı bilgisini alan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda, vatandaşları ''halk oylamasını boykot edin'' diyerek tehdit ettikleri iddia edilen 17 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.