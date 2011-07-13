Boykot krizinde çözüm arayışı

T24- Meclis Başkanı Cemil Çiçek önce tutuklu vekillerinin durumu nedeniyle Meclis'e gelmeyerek boykot kararını sürdüren BDP'liler ile görüştü ardından BDP’liler ile AKP heyetini bir araya getirerek bir nevi arabuluculuk görevi üstlendi.



CHP’nin yemin etmesinin ardından gözler BDP’ye çevrilirken, Grup Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak önce Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası Çiçek, saat 13.00 sıralarında BDP’lileri AKP heyeti ile buluşturdu.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığındaki görüşmeye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydın ile Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek; BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kışanak katıldı.







Demirtaş: Demokratik siyasetin önünde engeller var





Bir saati aşan görüşme sonrasında kısa bir açıklama yapmakla yetinen Selahattin Demirtaş, " Biz sorunu hiç bir zaman boykot olarak tanımlamadık. Türkiye'de demokratik siyasetin önünde engeller var. Bu engeller aşılırsa sorun çözülür" diye konuştu. Demirtaş, "Bu akşam ya da yarın konuyla ilgili detaylı açıklama yapacağız" dedi.



