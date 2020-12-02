Boykot etkisi: Suudi Arabistan'a ihracat Kasım'da yüzde 52.9 azaldı

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı fiili boykot, dış ticaret verilerinde etkisini gösterdi. Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre Suudi Arabistan’a ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 52,9 azaldı. Kasım’da Suudi Arabistan’a toplam ihracat 216,5 milyon dolardan 102 milyon dolara geriledi.

Suudi Arabistan'a ihracat, bir önceki aya göre ise yüzde 48,6 oranında azaldı.

Suudilerin boykotundan en çok etkilenen sektör hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Bu sektörün kasımda ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 düşüşle 20,1 milyon dolardan 5,7 milyon dolara geriledi. Tekstil ve hammadde sektörünün ihracatı da bu dönemde yüzde 36 azalışla 5,3 milyon dolardan 3,4 milyon dolara düştü.

Sektörel bazda düşüşler

Kimyevi maddeler ihracatı yüzde 51,3 düşüşle 19,4 milyon dolardan 9,4 milyon dolara; halı ihracatı yüzde 41,1 düşüşle 23,2 milyon dolardan 13,7 milyon dolara; elektrik elektronik ihracatı yüzde 52,6 düşüşle 16,2 milyon dolardan 7,7 milyon dolara; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 23,9 düşüşle 10,6 milyon dolardan 8,1 milyon dolara; çelik ihracatı yüzde 54,2 düşüşle 10,1 milyon dolardan 4,6 milyon dolara; mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 45,6 düşüşle 18,2 milyon dolardan 9,9 milyon dolara geriledi.

Körfez ülkelerine ihracat da azaldı

Suudi Arabistan'ın müttefiki olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat da bu dönemde yüzde 29,5 düşüşle 255,4 milyon dolardan 180,1 milyon dolara geriledi.

Suudi Arabistan'ın bir diğer müttefiki Bahreyn'e ihracat ise yüzde 53 gerileyerek 26 milyon dolardan 12,2 milyon dolara düştü.

Körfez ülkelerinden sadece Kuveyt'e ihracat yüzde 21,7 artışla 48 milyon dolardan 58,4 milyon dolara yükseldi.