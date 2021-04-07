Boykot çağrıları yapılıyordu; ABD, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 'koordineli yaklaşım' konusunda müttefikleriyle masaya oturacak

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, 2022 Pekin Kış Olmpiyatları'na katılımın nasıl yapılacağı konusunda müttefikleri ile görüşüleceğini ve nihai kararı bu bu görüşmeler doğrultusunda alınılacağını ifade etti. Sosyal medya üzerinden Washington'a Pekin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'deki oyunları boykot etmesi için çağrı yapıyordu.

Bir brifing veren Price özellikle Sincan'daki Uygurlara yapılan muameleye vurgu yaparak Washington'ın Pekin'in insan hakları konusundaki endişelerini tekrar dile getirdi.

Bir gazeteci ABD'nin müttefikleriyle 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot etmek üzerine konuşup konuşmadığını sorunca Price, "Kesinlikle masaya yatırmak istediğimiz bir durum. Koordineli bir yaklaşımın sadece bizim değil, müttefik ve partnerlerimizin de çıkarına olacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Price daha sonra konuyla ilgili bir tweet atarak, "Dediğim gibi, henüz Pekin Olimpiyatları ile ilgili yapacak bir açıklamamız yok. 2022'ye henüz çok var, ancak ortak endişelerimizi ve Çin'e yönelik ortak yaklaşımımızı belirlemek için müttefik ve partnerlerimizle yakından çalışmaya devam edeceğiz" yazdı.

Politico'ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Hiçbir müttefik ile ortak boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz" dedi.