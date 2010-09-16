Boykot baskısına boyun eğmeyice 'ocağını yaktılar'

T24

Referandumda oy kullanan Kürt işadamı tehdit altında...

‘Ağırlıklı evet çıkar’ demişti

Bingöl’deki madenini kapattı

Siyasi sürgünden işadamlığına...

Referandum öncesinde ‘Evet’ oyu vereceğini açıklayan Kürt işadamı Raif Türk’ün sahibi olduğu Diyarbakır’daki mermer ocağının PKK’lılarca halk oylamasından bir gün önce basıldığı ortaya çıktı. İş makinaları ve bina ateşe verilirken duvarlara boykot yazıları yazıldı. Olayları doğrulayan Raif Türk kendilerini güvende hissetmedikleri için Bingöl’deki maden ocağını kapattığını ifade etti.Türkiye’nin altıncı büyük mermer ihracatçısı Diyarbakırlı Dimer Mermer’in sahabi Raif Türk aynı zamanda Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) Başkanı. Raif Türk referandum öncesinde Vatan gazetesinde yayımlanan söyleşisinde halk oylamasında ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra işadamına yönelik tehditler başladı.Raif Türk’e ait mermer ocağının, referanduma bir gün kala bir grup PKK mensubu tarafından baskına uğradığı ortaya çıktı. 300 kişinin çalıştığı Diyarbakır’a bağlı Hani ile Kocaköy ilçeleri arasında bulunan mermer ocağına 12 Eylül referandumundan bir gün önce akşam saatlerinde PKK’lı üç kişi geldi. Ocakta bulunan işçiler ile 2 saat kadar konuşan ve propaganda yapah PKK’lılar iş makinaları ve binaları ateşe verdi ve duvarlara ‘boykot’ yazısı yazarak ayrıldı.Referandum öncesi “Evet” oyu kullanacağını dile getirdiğini ifade eden Raif Türk’ün baskının da bu kararı ile ilgili olduğunu söyledi. Türk şunları ifade etti: “Anayasa paketindeki kimi maddeleri demokratikleşme sürecinde önemli gördüğüm için evet oyu vereceğimi açıklamıştım. Ben bugüne kadar artık insanlar ölmesin, barış için güvenli bir ortam için ne gerekiyorsa bunu yapalım diyen biriyim. Olay sonrası BDP’nin de aralarında bulunduğu pek çok siyasi parti ve şahsiyetten ‘geçmiş olsun’ telefonları aldım. Raif Türk, olayın daha da alevlenmesi riski taşıdığını söyledi.Vatan Gazetesi’nde 5 Eylül’de manşette yer alan açıklamalarında Raif Türk, referandum sürecinden, son siyasal gelişmelere dek bir dizi konuda görü∫lerini açıklamı∫tı. “Ülkeye tek bayrak yeter!” açıklaması yapan Türk’ün öne çıkan açıklamalarından bazıları şunlar olmuştu: “Çift bayraklı bir ülkede yaşamak istemiyorum. Eşitlik olduktan sonra tek bayrak hepimize yeter!.Halkın ayrılmak gibi bir talebi yok, ikinci bayrak da istemiyor kimse. Bu talepler Kürt siyasetçileri tarafından yaratılıyor. Bakın Habur’dan gelenlerin istekleriyle bugünkü taleplere... Arada dağlar kadar fark var. Diyarbakır’da ağırlıklı olarak oylar ‘Evet’ çıkar. Çünkü boykotun yararına inanmıyor vatandaş. ‘Evet’in de, ‘Hayır’ın da anlamı var ama boykotun anlamı yok çünkü. Bence de boykot barışa hizmet etmez. Bugün burada bir ekonomik faaliyeti sürdürebiliyoruz, ama yarın sürdüremez hale gelebiliriz. Yarın burada bir sanayi kuruluşumuz olamayabilir. Çatışmalar gelişir, çatışmalar büyürse, tabii ki herkes bir yere kaçar. Kim burada durabilir ki!”. Raif Türk, referandumda yüzde 35 ‘Evet’ oyun çıktığı Diyarbakır için ‘Evet’ oylarının yüzde 55-60 seviyesinde çıkacağı tahmininde bulunmuştu.Referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladıktan sonra tehditler alan Raif Türk son zamanlarda bir demir cevheri ocağını kapatmak zorunda kaldı. Türk kendisini güvende hissetmediğini şöyle anlatıyor: “Kendimizi güvende hissetmediğimiz için bundan 15 gün önce Bingöl’de bulunan demir cevheri ocağımızı kapattık. Bu ocakta 30 kadar kişi çalışıyordu. Bölgedeki işsizlik durumu zaten ortada... Geçenlerde Tarım Bakanı Mehdi Eker ile DİSİAD’da görüştük. Ben bakanın kendisine ‘Yeterki güvenli demokratik bir ortam olsun biz bölge işadamları borçlanarak dahi yatırım yaparız’ dedim. Ama ben kendimi güvendi hissetmediğim bir ortamda bölge dışından başka yatırımcıları yatırıma nasıl çağırabilirim.”Türkiye’nin sayılı mermer üreticilerinden biri olan Dimer Mermer’in sahibi Raif Türk eski bir gazeteci. 1972 yılında komünizm propagandası yapmaktan yargılanan Türk 12 Eylül askeri darbesi sırasında Diyarbakır’da Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü’nü yürütüyordu. Cunta tarafından sakıncalı bulunarak Bursa’ya tayin edildi. Bir süre sonra istifa eden Türk Diyarbakır’a geri döndü ve mermer ticaretine başladı. Zaman içinde bölgenin en büyük mermer üreticilerinden biri konumuna geldi ve Dimer firmasını kurdu ve şirket üretiminin yüzde 80’inin ihraç ediyor. Diyarbakır’ın en büyük Türkiye’nin ise 6’ıncı büyük mermer ihracatçısı olan Dimer’de 1000 kişi çalışıyor Türk’ün iki fabrikası ve 5 mermer ocağı var.