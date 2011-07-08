-BOYD ESKİŞEHİRSPOR İLE SÖZLEŞME İMZALADI ESKİŞEHİR (A.A) - 08.07.2011 - Eskişehirspor'un, İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'nun yıldız futbolcusu Kris Boyd ile anlaştı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor tesislerinde düzenlenen imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Kris Boyd'un 3 kez gol kralı olduğunu, Eskişehirspor'a oyuncunun güç katacağını kaydetti. Eskişehirspor'un hedeflerini yakalanmasında Boyd'un büyük katkısının olacağını ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Transferde emeği geçen 2. Başkan Mesut Hoşcan ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Boyd, Türkiye liglerindeki tüm takımların transfer listesinde yer alıyordu. Büyük taraftarımızla birlikte yeni transferimizin Eskişehirspor'a faydası olacaktır. Kadroda eksik gördüğümüz yerlere oyuncu takviyesi yapacağımızı söylemiştik biz en iyisini aldığımızı düşünüyoruz. Teknik Direktör Bülent Uygun ile sportif direktör Ümit Karan'ın sözleşmelerini feshettik. Yeni teknik direktör görüşmelerimiz söz konusu. Takım, önümüzdeki hafta içerisinde yeni teknik direktörle birlikte yurt dışı kampına gidecek ve lige en iyi şekilde hazırlanacak. Eskişehirspor kadrosuna baktığınızda Türkiye Süper Lig'in iyi takımlarından biri oldu. Stoper konusunda yeni gelecek olan teknik direktörümüzün görüşünü alıp öyle karar vereceğiz.'' Mustafa Denizli ve Tugay Kerimoğlu'nun Eskişehirspor teknik direktörlüğü için adlarının geçtiğinin sorulması üzerine Başkan Ünal, ''Biz bitmemiş hiçbir şeyi kamuoyu ile paylaşmayız. İmza safhasına gelindiğinde bunu açıklayacağız. Eskişehirspor camiasına yakışan, Türkiye Süper Lig'inde Eskişehirspor'u en iyi yere getirecek hedeflerimize koşacak bir takım yaratmak istiyoruz''dedi. Ünal, futbolculardan Mehmet Yıldız ile ilgili kararı gelecek hafta yönetim kurulu toplantısı ve teknik heyetin görüşünü alarak vereceklerini bildirdi. Eskişehirspor 2. Başkanı Mesut Hoşcan da, Eskişehirspor'a yakışan bir transfer yaptıklarını belirterek, eksik mevkilere oyuncu alımı konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.