Boydak'ların yargılandığı FETÖ davası ikinci gününde (3)

HACI BOYDAK: AKLANARAK ÇIKMAK İSTİYORUM

Boydak Holding eski Yönetim Kurulları Başkanları tutuklu sanıklar Hacı Boydak ve Şükrü Boydak, yargılandıkları FETÖ davasında savunmalarını yaptı. Hacı ve Şükrü Boydak duruşmaya, Sincan Kapalı Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hacı Boydak savunmasında, \"Kardeşim Memduh Boydak gereken her şeyi söyledi. Memduh\'u Melikşah Üniversitesi mütevelli heyetinde ben görevlendirdim. Ortada eğer bir suç varsa, o suçu benim üzerime yıkmanızı istiyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Hastalığımla ilgili iyi durumdayım. Hiçbir şekilde tahliye talep etmiyorum. Ben buradan aklanarak çıkmak istiyorum\" ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ BOYDAK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Şükrü Boydak ise, \"Bugüne kadar 100\'e yakın tanık dinlendi. Hakkımda hiçbir şekilde olumsuz bir şey söylenmedi. Devletimin uygun gördüğü her şeyi yaptım. 15 aydır tutuklu durumdayım. Şirketimizde sıkıntılı hiçbir şey olmadı. Her şey kayıt altındadır. Gözaltına alındıktan sonra evimde FETÖ\'yle ilgili hiçbir şey bulamadılar. Ben 1 kuruş bile Bank Asya\'ya yatırmadım. ByLock kullanmadım. FETÖ\'nün yayın organlarına üyeliğim olmadı. Tahliyemi talep ediyorum\" şeklinde konuştu.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarın saat 09.00\'a erteledi.