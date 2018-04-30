Boydaklar, FETÖ'ye bilinçli ve sistematik para yardımı yapmış

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Boydak Holding\'in eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 3\'ü tutuklu, 9 sanık için Cumhuriyet savcısının hazırladığı ve mahkeme heyetine sunduğu 64 sayfalık mütalaanın ayrıntıları belli oldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına da dayandırılan mütalaada, Boydak Ailesi fertlerinin FETÖ/PDY örgütüne bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde para yardımı yaptıkları, bu nedenle şirketteki hisselerinin müsadere edilmesine karar verilmesi istendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu Boydak Holding\'in eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın 28 Mayıs\'ta yapılacak duruşması öncesi, Cumhuriyet savcısının hazırladığı ve mahkeme heyetine sunduğu mütalaanın ayrıntıları belli oldu. 64 sayfalık mütalaada, tutuklu sanıklar Boydak Holding eski CEO\'su Memduh Boydak, yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak ile tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Halit Bayhan, Murat Bozdağ hakkında bilgilere yer verildi. Mütalaada, dava sanığı Boydak Ailesi mensuplarının, diğer ortakların hesaplarını istedikleri gibi yatırıp çektikleri, müflis banka Asya Katılım Bankası\'nın likiditesini iyileştirdikleri, FETÖ/PDY örgütüne organize ve sistematik bir çabayla mali finans sağladıkları belirtildi.

Sanıkların mevzuatlara aykırı davranıp holdingin kasasını beyin olarak kullanarak, paraya yön verdiği belirtilen mütalaada, sanıkların 2008-2016 arasında FETÖ/PDY ile iltisaklı dernek, vakıf ve kuruluşlara bağışta bulundukları, özellikle Fetullah Gülen\'in kurucusu olduğu Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı\'na sürekli bağış yaptıkları, holding ve şirketlerde 2 farklı SAP programıyla mali kayıt tuttukları, Türkçe olimpiyatlarına destek verdikleri, Pensilvanya\'daki villanın misafir odalarının tefrişini sağladıkları kaydedildi. Mütalaada şöyle denildi:

\'\'Sanıklar, üyesi oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hedef ve stratejileri doğrultusunda hareket etmiş, bu doğrultuda örgüte finans sağlamış, örgütsel gezilere katılmış, örgüt ile irtibatlı derneklerin yönetiminde yer almışlardır. Zanlıların, örgütsel talimatlarla örgüt liderinin çağrısına uymak suretiyle gerek kendi adlarına gerekse yönetiminde bulundukları holding ve bağlı şirketleri Asya Katılım Bankası\'nın TMSF\'ye devrinin önlenmesi için yoğun miktarda para aktarılmasını sağladıkları, hayatın olağan akışına uygun düşmeyecek şekilde gerek bizzat gerekse ortağı olduğu holdinge bağlı şirketler üzerinden örgütü finanse ettikleri MASAK tarafından dosyaya sunulan raporla Boydak Ailesi\'ne mensup 18 kişinin örgüt liderinin çağrısından sonra sistematik ve organize bir şekilde hesap açma, mevduat artırma gibi işlemler yaptıkları belirlenmiştir.\'\'

8 YILDA, 40 MİLYON 894 BİN LİRALIK BAĞIŞ VE YARDIM

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, sanıkların \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti\'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasına engel olmak ve teşebbüs, emniyeti suistimal, resmi belgede sahtecilik\' suçlarını işlediği belirtildi.

Mütalaada, sanıkların FETÖ/PDY vakıf ve kuruluşlarına yardımlarına da yer verildi. Boydak Holding A.Ş. ve çok sayıdaki iştiraki tarafından, vakfedenler arasında FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in de bizzat yer aldığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı dahil olmak üzere 7 farklı vakıf ve kuruluşa 2008-2016 döneminde toplamda 40 milyon 894 bin 351 lira 34 kuruş tutarında bağış ve yardım yapıldığı, sadece bu 7 kuruluşa yapılan bağış ve yardımların yüzde 38,92 oranında olduğu ve yardımların süreklilik arz ettiği kaydedildi.

\'ÖRGÜT TALEPLERİ DERHÂL KARŞILANDI\'

Ayrıca, savcılık tarafından MASAK raporlarına dayandırılarak yapılan değerlendirmede şöyle denildi:

\"Gerek yüksek miktardaki para havaleleri gerek örgüte ait kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışların tutarı gerekse örgüt yöneticilerinin 17-25 Aralık süreci ve devamındaki beyanat, sosyal medya paylaşımları ile şirket içi yazışmaları içeren mail içeriklerinin incelenmesinde, holding ve bağlı şirketlerin örgütün finansmanı konusunda devamlılık arz edecek şekilde davrandıkları; bu kapsamda örgüt tarafından ihtiyaç duyulan ve iletilen taleplerin ayni veya nakdi derhal karşılandığı dosya kapsamındaki delillerden anlaşılmıştır. Bu kapsamda yukarıdaki yazılı gerekçelerle sanık olarak yargılanan kişilerin Boydak Holding ve bağlı şirketlerdeki hisselerinin müsadere konusunda yapılan değerlendirmede anılan gerekçelerle Boydak Holding ve bağlı şirketlerin kullanıldığı ve bunun sistematik ve süreklilik arz ettiği gerekçesiyle müsadere talebinin kabulüyle yukarıda ismi belirtilen zanlıların Boydak Holding A.Ş. ve şirketlerdeki hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere TCK\'nın 54-4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi adına mütalaa olunur.\"