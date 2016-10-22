"Boydak'lar, 15 Temmuz öncesi holdingin satışı için Zorlu ile görüştü" iddiası

Boydak Holding’in, 15 Temmuz öncesinde grubun satışı için Zorlu Holding ile masaya oturduğu iddia edildi. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, görüşmelerin, bayiler ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle olumsuz sonuçlandığı ileri sürüldü.

'FETÖ'ye mali destek sağladığı iddiasıyla ağustos ayında kayyum atanan, eylülde ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde tüm grubu satışa çıkardığı ileri sürüldü.

2015 sonundan itibaren ünlü bir avukatlık firması ile anlaşan ve şirketi satışa hazır hale getiren Boydak Holding yöneticilerinin, 2016 şubat ayı itibarıyla büyük grupların kapısını çalmaya başladığı iddia edildi.

"İlk görüşme Zorlu ile"

Bu gruplardan ilkinin Kayseri'de de önemli enerji yatırımlarını hayata geçiren Zorlu Holding olduğu öne sürüldü. Zorlu Holding ile Boydak Holding arasındaki görüşme trafiğini ise Kayseri Ticaret Odası'nın eski başkanlarından olan bir ismin yürüttüğü ileri sürüldü. Ünlü hukuk bürosunun, Boydak Holding'in taşınmazlarından bayilik ağlarına kadar tüm mal varlığı için bir değer belirlediği, fakat görüşmelerin bayilik ağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle olumsuz sonuçlandığı iddia edildi.

İddiaya göre, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Boydak Holding'i bayiler hariç olarak almak istedi. Ürünlerin satışında ilk başta kendi bayilerini kullanmak isteyen Zorlu, daha sonra da sıfırdan bir bayilik sistemi kurmayı planladığını iletti. Boydak Holding yöneticileri de Zorlu'ya "Düşünmek için zamana bırakalım" mesajı yollayarak satış görüşmelerini rafa kaldırdı.