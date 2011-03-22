-BOYDAK'IN 7 BİN İŞÇİSİNE ZAM KAYSERİ (A.A) - 22.03.2011 - Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ile Boydak Holding'e bağlı işyerleri arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Hak-İş İl Temsilcisi ve Çelik-İş Sendikası Şube Başkanı Yunus Değirmenci, düzenlediği basın toplantısında, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Ağaç-İş, Öz İplik-İş ve Çelik-İş Sendikalarının yetkili olduğu Boydak Holding'e ait işyerlerinde yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını belirtti. Yaklaşık 3 aydır süren görüşmeler neticesinde 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığını ifade eden Değirmenci, şu bilgileri verdi: ''Toplu sözleşme gereği, 1. yılda sendika üyesi çalışanların ücretlerine ortalama yüzde 12 zam yapılacak. 2. yılda TÜFE ve ÜFE oranlarının toplamının ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca yüzde 1 refah artışı eklenerek ücret artışı sağlanacak. Sosyal yardımlar ise 1. yıl için ortalama yüzde 25, 2. yıl için ücret zammına paralel oranda artırılacak. Enflasyon ve asgari ücret artışları ile emekli zam oranları dikkate alındığında iyi bir anlaşma yapıldığı görülecektir. Kayseri'de çalışma hayatını yakından ilgilendiren bu toplu sözleşme, aynı zamanda masa başında anlaşılarak imzalanmış örnek bir çalışmanın sonucudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, anlaşmanın çalışanlarımıza, işverenimize ve sendikalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.''