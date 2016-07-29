Boydak Holding'in patronu Mustafa Boydak dahil üst düzey yöneticilerine gözaltı

Kayseri'de darbe soruşturması kapsamında Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve yöneticilerden Halit Boydak bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri bu sabah saat 07.00 sıralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, eşi Aliye, iki gün önce 'örgütün ablası' suçlamasıyla tutuklanan Yönetim Kurulu üyesi Şükrü Boydak ve şirket yöneticilerinden Halit Boydak'ı gözaltına alarak evlerinde arama yaptı.

Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak daha önce kuruluşa yönelik operasyonda tutuklandı ve halen Ankara'da cezaevinde bulunuyor. Boydak Holding'in bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak için de gözaltı kararı verildi. Hacı Boydak'ın, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat olduğu ve halen hastanede yattığı belirtildi.

Mustafa Boydak'a kelepçe

Gözaltına alınan Mustafa Boydak, Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolüne ele kelepçeli olarak getirilen ve gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Mustafa Boydak, sadece ”Teşekkür ederim" demekle yetindi.

Mustafa Boydak, buradan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hacı Boydak: Hastanedeyim

Bu arada, İstanbul’da tedavi gördüğü hastaneden arayan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, "Ben, şu anda İstanbul Nişantaşı Amerikan Hastanesi 4402 nolu odadayım. Geçen hafta Cuma günü bir ameliyat geçirdim. Bir yere kaçmadım ve kaçmam. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmaması için bu açıklamayı yapıyorum” dedi

Boydak Holding'den gözaltı açıklaması

Boydak Holding Yönetim Kurulu, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında, sabah saatlerinde yapılan gözaltı operasyonuna dair yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabah itibariyle basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ve düzeltme yapma ihtiyacı duymaktayız. 23 Temmuz 2016 tarihinde kapatılan vakıflar arasında yer alan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfının yönetiminde bulunan üyelerinin bilgilerine başvurulmak üzere kolluk görevlileri tarafından ifadeye çağrılmışlardır. Konunun Boydak Holding ve grup şirketlerimiz ile hiçbir şekilde alakası yoktur, gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgiler verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.