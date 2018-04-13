Boydak Holding'in müsaderesi istendi

Kayseri'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'un da aralarında bulundu Boydak kardeşler 7'nci kez hâkim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini isterken; soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Boydak Holding'in 'FETÖ'ye para aktardığını belirterek TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) karar verilmesini talep etti.

'FETÖ' soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Şükrü ve Memduh Boydak kardeşler ile tutuksuz sanıklar Bekir Boydak ve Halit Bayhan hazır bulundu.Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak ile tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak, terör örgütü yöneticiliği suçlamasını kabul etmediğini belirterek, "Terör örgütü yöneticisi olsam, yaptığım yardımları aleni olarak yapmazdım. Son günlerde sürekli duyuyoruz Çiftlik Bank benzeri haberleri. İnsanları nasıl sistemli dolandırdıklarına şahit oluyoruz. Her işte olduğu gibi bu işin de, terör örgütü yöneticiliğinin de bir yolu yordamı vardır. Asla yöneticilik yapmadım" dedi.

"Darbeci değiliz"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hacı Boydak ise savunmasında, "Aile olarak darbeye karşıyız. Darbe yapanların Allah belasını versin. Anadolu Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Atatürk Üniversitesi'nde Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum. Buradan Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapacaktım. Cezaevinde olduğumdan dolayı sınavlara giremiyorum. Okulumu bitirmek istiyorum. Kayseri'de günah keçisi ilan edildik. Kardeşlerim de, ben de suçsuzum. Mallarıma el konuldu. Vatansever iş adamlarıyız. Darbeci değiliz. Şirketimizdeki kayyumun kaldırılmasını ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mahkeme başkanı kendilerine ulaşan Boydak Holding ile ilgili raporları okudu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Resmi kayıtlar ve gayriresmi kayıtlara göre soyismi Boydak olan sanıkların ve kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin birlikte, sistematik ve organize bir çaba içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) karar verilmesi, kamu adına talep olunur."

Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, TMSF ve MASAK raporlarının beklenmesine karar verip, sanık avukatlarının, süre istemesinden dolayı duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.