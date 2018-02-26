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Ekonomi

Boydak Holding'de yönetim yeniden değişti

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’de yönetim değişimi sürüyor

26 Şubat 2018 17:02

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’de yönetim değişimi sürüyor. Görev değişimleriyle gündeme gelen holdingde, daha önce 6 olan yönetim kurulu üyesi sayısı, 3’e düşürüldü.
Kayseri’de kurulu çeşitli markaların içinde bulunduğu Boydak Holding\'e, FETÖ soruşturması kapsamında, 2016 yılının Ağustos ayında 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2. Sulh Ceza Mahkemesi\'nin kararıyla TMSF\'ye devredildi. Fon tarafından yönetilen holdingin yönetiminde sık yaşanan değişim ise devam ediyor. Geçen yılın Aralık ayı sonunda, holdingde yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirilen Doğuş Bektaş, bu görevden alınarak, yönetim kurulu üyesi yapıldı. Bektaş’tan boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevine ise İsmail Güler getirildi. TMSF’de daire başkanlığı görevinde bulunan Güler, kapatılan Bank Asya’da, önce yönetim kurulu üyesi daha sonrada yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı. Yönetim kurulu başkanvekili ve aynı zamanda olan CEO Ertunç Laçinel’in de görevinden ayrılmasının ardından bir süre sonra holdingde yeni görevlendirme yapıldı. FETÖ\'ye finans desteği sağladığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubu’na da CEO olarak görevlendirilen Alpaslan Baki Ertekin, Boydak Holding’e CEO olarak atandı.
HOLDİNG YÖNETİMİNDEN 3 İSİM ÇIKARILDI
İsmail Güler’in yönetim kurulu başkanı, Baki Ertekin‘in ise yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak görevlendirilmesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen holding yönetiminde değişim rüzgarı sürdü. Bu kez de daha önce 6 olan yönetim kurulu üyesi sayısı, 3’e düşürüldü. Holdingin resmi internet sitesinde; Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Alpaslan Baki Ertekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu\'nun isimleri yer aldı. Yönetimde daha önce bulunan Doğuş Bektaş, Fazlı Yıldırım ile Resul Memiş’in yönetim kurulunda üye olarak görev almadığı görüldü.

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