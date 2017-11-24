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Ekonomi

Boydak Holding'de 'CEO' bilmecesi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'de yeni görevlendirmeler sürerken, CEO Ertunç Laçinel'in görevinden ayrıldığı ileri sürüldü

24 Kasım 2017 20:53

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding\'de yeni görevlendirmeler sürerken, CEO Ertunç Laçinel\'in görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Holdingin resmi internet sitesinde de CEO mesajı ve bunun yanında Laçinel\'in yönetim kurulundaki görev tanımı arasında yer alan \'CEO\' ibaresinin kaldırıldığı görüldü.
Kayseri\'de kurulu Boydak Holding\'e, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2016 Ağustos\'unda 5 kişilik kayyum atandı. Daha sonra ise Boydak Holding, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF\'ye devredildi. Holding yönetiminde ise değişim sürüyor. Bir süre önce Doğuş Bektaş\'ın Yönetim Kurulu Başkanı  olarak görevlendirildiği holdingde bu kez de Yönetim Kurulu Başkan Vekili  ve CEO Ertunç Laçinel\'in görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Bu konuda henüz resmi açıklama yapılmazken holdingin resmi internet sitesinde \'CEO mesajı\' ve yine yönetim kurulu görev dağılımında Laçinel\'in görev tanımları arasında yer alan \'CEO\' ibaresinin de bugün kaldırıldığı görüldü. Dün resmi internet sitesinde Ertunç Laçinel\'in görevi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO olarak yer alıyordu.
METİNER: BAŞBAKAN\'A ANLATTIM, GEREĞİNİN YAPILMASINI İSTEDİM
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de bir süre önce televizyon programında Boydak Holding\'de TMSF tarafından CEO olarak görevlendirilen Ertunç Laçinel\'i Başbakan Binali Yıldırım\'a şikâyet ettiğini ve görevden alınmasını istediğini söylemişti. Milletvekili Metiner, katıldığı bir televizyon programında, \'\'Atanan CEO\'lar kral gibi hareket edemez. Onların görevleri, ekonomik bir biçimde şirketlerin zarar uğratılmadan idaresini sağlamak. Kayseri\'den Boydak Holding\'den kulağıma kötü şeyler geldi. Bu durumu da Başbakanımıza anlattım. Gereğinin yapılmasını istedim\'\' ifadelerini kullanmıştı.

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