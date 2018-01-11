Boydak Holding CEO'su Ertekin: Holding ile ilgili mahkeme süreci devam ediyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF\'ye devredilen Boydak Holding\'in CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, holdingin satılıp satılmayacağıyla ilgili, \"Mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme süreçleri devam edene kadar bu grupların durumları ile ilgili nasıl bir tasarruf uygulanacağı belli değil\" dedi.

Boydak Holding\'de düzenlenen basın toplantısında holdingin CEO\'su Alpaslan Baki Ertekin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Boydak Holding\'in Türkiye\'nin en önemli kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Ertekin, \"Boydak Holding, geçen yıl kendi içinde yüzde 30 büyüdü. Geçen yıl ayrıca mobilya sektöründe katma değer vergisi indirimi nedeniyle bu fırsatı holding olarak iyi kullandık. Bu sene katma değer vergisi olması gerektiği yere geldi. Ben bu yıl Türkiye ekonomisinin minimum yüzde 5-6 büyüyeceğini düşünüyorum. Boydak Holding\'i daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

Holdin bünyesinde çalışanlara değinen Ertekin, \"Türkiye ne kadar büyürse, Boydak o kadar büyümeli dedik. Geçen yılki cirolarımızın yüzde 34\'ü mobilyadan, yüzde 22\'si pazarlama şirketlerinden geldi. Endüstriyel grupta yüzde 20 ciro yaptık. Kablo ve enerjide yüzde 7 ciromuz oldu. İhracat rakamlarımız 280 milyon dolar civarındaydı, bu sene ihracatta 300 milyon doların çok üstüne çıkacağını umuyoruz. Grubumuzda şu an itibariyle 12 bin 210 arkadaşımız çalışıyor. Biz bundan sonra daha ne kadar fazla personel çalıştırabiliriz, bunu konuşmalıyız\" dedi.

Boydak Holding\'in satışı ile ilgili bir gelişmenin olup olmadığıyla ilgili soruyu ise Ertekin, şu cevabı verdi:

\"Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme süreçleri devam edene kadar bu grupların durumları ile ilgili nasıl bir tasarruf uygulanacağı belli değil. Bir tane fişek fabrikası mahkeme kararı beklenmeden satıldı, ama o milli savunma ile ilgili stratejik bir fabrikaydı. Şu anda o fabrika TSK\'ya mermi üretmeye başladı ve devam ediyor. Bizim ürünlerimiz de ekonomi açısından önemli, ancak hiçbirinin stratejik bir önemi yok. Mahkeme süreçleri sonunda Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu şirketlerin ne yapılacağı ile ilgili kararı verir. Geçmişte yapılan özelleştirmeleri düşünün, hepsinde hem özelleştirilen şirketlerin performansı arttı, hem de çalışan insanların sosyal imkanları arttı. Yani devlet ne sektörleri mağdur etti, ne de çalışanları mağdur etti. Burada da aziz devlet ne çalışanları, ne de bu sektörleri mağdur eder. Devlet büyüktür, gerekli tedbirleri alır.\"

FOTOĞRAFLI