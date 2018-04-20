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Ekonomi

Boydak Holding CEO'su: Erken seçim kararı yerinde

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, erken seçimin yerinde bir tercih olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bürokrasi azalacak, işler h

20 Nisan 2018 19:34

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding’in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, erken seçimin yerinde bir tercih olduğunu belirterek, \"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bürokrasi azalacak, işler hızlanacak” dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası önce kayyum atanan, ardından da TMSF tarafından yönetilmeye başlanan Boydak Holding\'in CEO’su Alpaslan Baki Ertekin 24 Haziran\'da yapılacağı açıklanan erken seçimle ilgili açıklamada bulundu. Ertekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belirsizliklerin ortadan kalkması ve ekonomide reformlara devam edebilmek için seçimlerin 24 Haziran tarihine alınması son derece yerinde bir tercih. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bürokrasi azalacak, işler hızlanacak” dedi.

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