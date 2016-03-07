Boydak Holding: Adalete olan inancımız tam; gerekli itirazlar, ilgili mercilere yapılacaktır

Boydak Holding, Hacı Boydak ve Memduh Boydak'ın paralel yapı operasyonunda tutuklanmaları ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Boydak Ailesi olarak her zaman devletimizin birliği ve bütünlüğü için çalıştık, bundan sonra da faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz. Adalete olan güven ve inancımız eksiksiz olarak devam etmektedir" denildi.

Boydak Holding, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Basın yayın organlarında yer aldığı üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hacı Boydak ve CEO'muz Sn. Memduh Boydak, 4 Mart 2016 Cuma günü ifadelerine başvurulmaları ile başlayan adli süreç dahilinde, 6 Mart Pazar günü ilgili nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. Süreç yasal haklarımız çerçevesinde takip edilmektedir. 59 yıldır 'kazandığını toplumla paylaşmak' ilkesiyle hareket eden Boydak Holding, idari otoritenin meşru gördüğü kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığı yardımlar ile devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş, ülkemizin gelişimine her daim destek olmuş ve olmaya da devam edecektir.

"Sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz"



Doğrudan 14 bin kişiyi istihdam eden Boydak Holding, bayileri, tedarikçileri ve tüm paydaşlarıyla dolaylı olarak yaklaşık 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Gayemiz ülkemize, topluma, çevremize, doğduğumuz kente mümkün olduğunca destek olabilmek, yaşadığımız topraklara değer katabilmektir. Bugüne kadar attığımız her adımda pusulamız hukuki ve vicdani prensiplere duyduğumuz saygı olmuştur. Kurum olarak aynı hassasiyeti tüm çevrelerden beklemek de hakkımızdır. Bu bakış açısıyla, sosyal yardımlarının büyük bir çoğunluğunu kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış yönetim kurulu üyelerimiz, hukuka ve Türk adaletine olan değişmez saygımız ve inancımız gereği, geçmiş dönemlerde yaptıkları yardımlar ile ilgili adli mercilerce kendilerine yöneltilen tüm sorulara içtenlikle yanıt vermişlerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de yasaların izin verdiği kurum ve kuruluşlara yardım ederek kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

"En kısa sürede gerekli itirazlar, ilgili mercilere yapılacaktır"



Bu iddialara maruz kalan yönetim kurulu üyelerimiz ile ilgili süreci, hukuk birimimiz takip etmekte olup en kısa sürede gerekli itirazlar ilgili mercilere yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız yardımlarda kamu otoritesinin yaklaşım değişikliklerine de hassasiyetle riayet ettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

"Adalete olan güven ve inancımız, eksiksiz olarak devam etmektedir"

Boydak Ailesi olarak her zaman devletimizin birliği ve bütünlüğü için çalıştık, bundan sonra da faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdüreceğiz. Adalete olan güven ve inancımız eksiksiz olarak devam etmektedir. Yargı sürecinin en kısa sürede sonuçlanarak Yönetim Kurulu Başkanımız Hacı Boydak ve CEO'muz Memduh Boydak'ın, isnat edilen suçlamalar ile ilgililerinin olmadığının anlaşılacağına ve en kısa zamanda aramıza döneceklerine olan inancımız tamdır."