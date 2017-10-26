Boydak davasında 1 tahliye, 6 tutuklama

Kayseri'de aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Bekir, Şükrü ve Mustafa Boydak’ın da bulunduğu 68 sanıklı davada tutuklu sanık Bekir Boydak’ın tahliyesine, tutuksuz yargılanan 6 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 gündür görülen davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre tutuklu sanıklardan Bekir Boydak’ın tahliyesine; telefon hatlarında ByLock olduğu belirlenen tutuksuz sanıklar Birol Çelebi, Şaban Çınar, Mahmut Göncü, Metin Gök, Bünyamin Aksoy ve Adem Çelik’in tutuklanmasına karar verildi.

Diğer tutuklu sanıkların ise adli kontrol şartının yeterli olmayacağı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Alt grup şirketlerine de kayyım atanacak

Davada daha önce kayyım atanan Boydak Holding’e ait alt grup şirketlerine de kayyım atanmasına karar verildi.

68 sanıklı davada mahkeme heyeti eylem birlikteliklerine göre 7 dosyayı ayırarak ederek ana davanın Hacı, Erol, Memduh, Şükrü, Bekir, Mustafa, İlyas Boydak ve Halit Gazezoğlu, Ahmet Türkmen, Hamdi Kınaş, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık ve Murat Bozdağ yönünden devam etmesine, yargılamanın ise 6 Şubat 2018’e ertelemesine karar verdi.