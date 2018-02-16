Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte finans desteği sağladığı gerekçesiyle holding ve bağlı şirketlerine TMSF tarafından el konulan Boydak ailesinden Sami Boydak, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan kişilerden Yusuf Boydak\'ın da emniyete kendisinin gelmesiyle dün 5 olan gözaltı sayısı bugün 7\'ye yükseldi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla Mehmet Emin, Ayşe, Sema, İbrahim ve Merve Boydak yakalanarak, dün gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, bugün Boydak ailesinden Sami Boydak da polis ekiplerince gözaltına alındı. Aynı aileden aranan kişiler arasında bulunan Yusuf Boydak ise emniyete kendisi geldi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanırken, Boydak ailesine yönelik FETÖ operasyonunda, dün 5 olan gözaltı sayısı, bugün 7\'ye yükseldi.



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