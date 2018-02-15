T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boydak ailesine yönelik 'FETÖ' operasyonu: 6 gözaltı

Gözaltına alınan 6 kişinin Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor

15 Şubat 2018 17:02

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya destek olmak amacıyla hesap açıkları iddiasıyla Boydak ailesine mensup 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesinin 9 mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

ZanlılarınKayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan Ş.B, B.B. ve C.F.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İş adamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş da 'FETÖ' davasından tutuklu bulunuyor.

ETİKETLER

BoydakFETÖgözaltı

İlgili Haberler

Aliye Boydak 'FETÖ' davasında savunma yaptı: Farkında olmadan yardım yaptık, kendimi kınıyorum!

Davada savunma yapan sanıklardan Mahmut Yönem: 15 Temmuz'da tankların üzerine çıktım

Boydak ve Kaynak Holding davasında 6 tahliye

Boydak ve Kaynak Holding davasında Atıf Salih Yiğit, Sefa Tenekeci, Metin Kaplan, Mete Kazaca, Sıtkı Çolakoğlu ve Ahmet Necati Uğur tahliye edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24