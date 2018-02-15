Boydak ailesine yönelik 'FETÖ' operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya destek olmak amacıyla hesap açıkları iddiasıyla Boydak ailesine mensup 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. 3 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesinin 9 mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alındı.

ZanlılarınKayseri Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan Ş.B, B.B. ve C.F.B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İş adamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş da 'FETÖ' davasından tutuklu bulunuyor.