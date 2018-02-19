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Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 gün önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, bugün polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye gönderildi

19 Şubat 2018 14:17

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 4 gün önce gözaltına alınan Yusuf, Mehmet Emin, Sami ve İbrahim Boydak, bugün polisteki sorguları tamamlanarak adliyeye gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden geçen perşembe günü gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişinin sorgulama işlemi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde (TEM) tamamlandı. Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şüphelilerin yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye gönderildi. Gözaltına alınanlardan Merve, Sema ve Ayşe Boydak, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen’in çağrısıyla Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.

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