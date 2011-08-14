T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boya imalathanesinde yangın  İSTANBUL (A.A)

14 Ağustos 2011 04:01

-Boya imalathanesinde yangın  İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Sultangazi'de bir boya imalathanesinde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.  Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2107. Sokak'taki imalathanede, deponun bulunduğu ikinci katta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.  Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı imalathanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24