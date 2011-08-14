-Boya imalathanesinde yangın İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Sultangazi'de bir boya imalathanesinde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2107. Sokak'taki imalathanede, deponun bulunduğu ikinci katta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı imalathanede büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.