-BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Esenyurt'ta bir boya imalathanesinde çıkan yangında işyeri kullanılamaz hale geldi. Evren 2 Sanayi Sitesi 27. Sokakta bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bahçeşehir, Avcılar, Kıraç ve Büyükçekmece itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 500 metrekarelik imalathane kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.