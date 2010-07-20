-BOYA FABRİKASININ ÇATISINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Tuzla'da bir boya fabrikasının çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Sitesi'ndeki ''Makro Boya'' adlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Tuzla, Kurtköy, Pendik ve Kartal itfaiye ekipleri müdahale etti. Çalışanların tahliye edildiği fabrikadaki yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, fabrikanın çatı katında maddi hasar meydana geldi.