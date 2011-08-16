-Boya fabrikasında yangın: 3 ölü GAZİANTEP (A.A) - 16.08.2011 - Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi öldü, dumandan zehirlenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öncelikle işçilerin müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı kapladı. İşçilerin yangına müdahalesi sırasında dumandan zehirlenen Sait Bayındır ve Mustafa Öztürkmen hastaneye kaldırıldı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İşveren tarafından kayıp oldukları bildirilen Ali Mercan, Mehmet Öztürk ve Mehmet Kılıç'ın cesetleri fabrikada bulundu. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Karakuş, ihbar üzerine ekiplerin geldiğini ve yangını kontrol altına aldığını söyledi. Yangının nedeninin belirlenmesine çalışıldığını ifade eden Karakuş, yangının yaklaşık 2 saat devam ettiğini, 1,5 saatte kontrol altına alınabildiğini kaydetti.