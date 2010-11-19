-BOUT DÜNYANIN EN TEHLİKELİLERİNDEN BİRİ WASHİNGTON (A.A) - 19.11.2010 - ABD Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı'nın (DEA) bir görevlisi, kısa süre önce Tayland'dan ABD'ye iade edilen silah kaçakçısı Viktor Bout'u, "dünyanın en tehlikeli insanlarından biri" olarak niteledi. Bout'a karşı düzenlenen operasyonda yer alan DEA ajanlarından Michael Braun, Amerikan televizyon kanalı CBS'e verdiği mülakatta, Bout'un sadece dünyadaki terör veya isyancı gruplara silah sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda dünyadaki uyuşturucu kartellerine de silah sattığını belirtti. CBS'te 21 Kasım Pazar günü yayımlanacak olan mülakatında, Braun, "Bout Afrika'daki çocuk askerlerin ellerine silah veriyordu" dedi. ''Ölüm taciri'' olarak da anılan 43 yaşındaki Viktor Bout, kısa süre önce Tayland'dan ABD'ye iade edilmiş, ardından New York'ta çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söylemişti. Öte yandan, sözleri Rus Haber Ajansı Ria Novosti tarafından yayımlanan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hiçbir şekilde Bout'un avukatlığını yapma niyetinde değiliz, yasadışı faaliyetlerde bulunmadı demiyoruz, adalet yerine gelmedikçe, Bout'u yok sayıyoruz" demişti.