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Spor

Bourges Basket: 65

17 Kasım 2011 01:16

-Bourges Basket: 65 - Galatasaray Medical Park: 66 ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Galatasaray Medical Park Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında Fransa temsilcisi Bourges Basket'i 66-65 yendi. Palais des Sports du Prado'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 eşitlikle geçilirken, devreye önde giren taraf 41-36'lık skorla Bourges Basket oldu. Üçüncü çeyrekte de durum farklı olmadı. Bourges Basket karşısında farkın açılmasına izin vermeyen Türk temsilcisi, bir türlü öne geçmeyi de başaramadı. Üçüncü çeyrekte 54-48 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Son bölümde mücadeleyi bırakmayan Galatasaray Medical Park, başa baş geçen periyot sonunda öne geçmeyi başardı ve 66-65'lik skorla kıl payı galip geldi.     Galatasaray Medical Park'ta Tina Charles 25, Diana Taurasi 17, Alba Torrens 12, Epifaniya Prints ise 11 sayıyla galibiyeti getiren isimler oldular. Bourges Basket'te ise Catherine Joens'un 25 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. Galatasaray Medical Park, gruptaki 7. maçında, 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de İspanya'nın Ros Casares Valencia takımını konuk edecek. 

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