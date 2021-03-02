Boupendza: Hatayspor taraftarları, başarımın künefeden geldiğini söylüyor

Süper Lig'de gol krallığı yarışını önde götüren Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, açıklamalarda bulundu. Büyük takımların kendini transfer etmek istemesinin bir onur olduğunu dile getiren Gabonlu futbolcu, "Hatayspor taraftarları, başarımın künefeden geldiğini söylüyor" diye konuştu.

TRT Spor'dan Yasin Dallı'nın sorularını yanıtlayan Boupendza, Krasnodar ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığını belirterek "Demek ki olmaması gerekiyordu" dedi. Gabonlu futbolcu Türkiye'de en beğendiği futbolcuların Altay Bayındır ve Aboubakar olduğune söyledi.

Gabonlu futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Krasnodar ile görüştük fakat anlaşamadık"

"Krasnodar ile iyi bir süreç içindeydik ancak olmadı. Demek ki olmaması gerekiyordu. Benim en büyük amacım burada sezonu en iyi şekilde bitirebilmek. Bunun için çalışıyorum. Sezon tamamlandıktan sonra Krasnodar ya da başka bir kulüple transfer gündemim olabilir ancak önceliğim, Atakaş Hatayspor'da sezonu en iyi şekilde tamamlamak."

"Büyük takımların beni istemesi bir onur"

"Benim için Türkiye'deki büyük kulüplerle ismimin geçmesi bir onur ancak benim için önemli olan, takımımın başarısının devam etmesi. Takımımda ne iş yaptığım önemli. Atakaş Hatayspor'da kontratım devam ediyor. Bu süreçte de, işim dışında başka bir şeyler meşgul olmak istemiyorum. Bundan sonra zaman neyi gösterir, yaşayıp göreceğiz.

Süper Lig, en iyi liglerden biri. Burada oynamak çok güzel. Gelecekte Türkiye'de devam eder miyiz bilinmez. Futbolda her şey çok çabuk değişiyor ancak önemli olan buradaki görevimi tamamlamak. Sonrasını hep birlikte göreceğiz."

"Hatayspor taraftarları, başarımın künefeden geldiğini söylüyor"

"Hatayspor taraftarları, başarımın künefeden geldiğini söylüyorlar. Burada kendimi rahat hissediyorum ve takım arkadaşlarımla uyum içindeyim. Arkadaşlarımın da attığım gollerde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki bu şekilde devam edebilirim.

Hatay'ın tarihini araştırdım. Güzel bir şehir olduğunu öğrendim. Burada oynayan arkadaşlarım vardı ve onlardan da bilgi aldım. Gelmeden önce böyle bir performans verip veremeyeceğimi tahmin etmek elbette zor ancak hep beraber çalışarak bu başarıları kazanmış olduk."

"Altay Bayındır ve Aboubakar'ı çok beğeniyorum"

"Tüm takımların kalecileri oldukça iyi ancak özellikle Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın en iyi kalecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bana da oldukça zorluk çıkarmıştı.

Ligde çok fazla iyi golcü de var. Aralarında, özellikle Vincent Aboubakar gibi oyuncuları çok beğeniyorum. Zaten, Fransa'dayken de Süper Lig maçlarını takip etmeye çalışıyordum. Çok fazla kaliteli oyuncu var."