"Boupendza Fenerbahçe'yi istiyor"

Geçen günlerde Rus ekibi Krasnodar'a transferi son anda gerçekleşmeyen Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi.

Süper Lig'de gol krallığı yarışında 18 golle zirvede bulunan Aaron Boupendza için kulübü Hatayspor cephesinden bir açıklama geldi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, Boupendza'nın Fenerbahçe'yi istediğini söyledi.

Vardı, "Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verdi. O zaman tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor" dedi.

Rahmi Vardı, oyuncunun hedefinin Barcelona olduğunu da sözlerine ekledi.