Botswana'da son yüz yılın en büyük elması bulundu

Kanada merkezli Lucara şirketi, Botsvana'da işlettiği Karowe elmas madeninde bin 111 karatlık bir elmas keşfettiklerini duyurdu.

Botsvana'da çıkartılan elmasın dünya da bugüne kadar yer altından çıkarılan en büyük ikinci elmas olduğu ve ölçülerinin 6,5 cm, 5,6 cm ve 4 cm olduğu bildirildi. Ayrıca şirket, aynı madende 813 karat ve 374 kıratlık iki elmas daha keşfettiğini duyurdu.



Öte yandan, dünyanın en büyük elması 1905 yılında Güney Afrika'da keşfedilen 3 bin 106 karatlık Cullinan elmasıydı. Bu elmasın kesilen parçaları İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerde kullanıldı.