Botoks sonrasında ölen Kübra Boyraz'la ilgili şoke eden gelişme: Güzellik merkezi sahipleri Koronavirüs'ten öldüğünü söylememi istediler!

İstanbul'da botoks yaptırdıktan bir gün sonra ölen Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise aranıyor. Talihsiz kadını fenalaşınca evine bırakan K.A., ifadesinde güzellik merkezi sahiplerinin kendisinden Boyraz için "Koronavirüs'ten öldü" demesinin istendiğini söyledi.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın (38) ölümüyle ilgili ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

"Koronavirüs'ten öldüğü yönünde ifade vermemi istediler"

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, işletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar anlattı. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A, genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi.



Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A. "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi.

Olay yeri temizlenmiş

Ertesi gün otelde gördüğü sözde güzellik merkezi sahiplerini yine panik halde olduklarını kaydeden K.A. "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkâr konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuştu.

K.A'nın bu ifadelerinin ardından diğer 4 şüphelinin atılı "Taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediklerine ilişkin yeni delil ortaya çıkması üzerine tahkikat genişletildi. Öner Ö., Erdal D., Ömer E., Bülent B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. İki şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.