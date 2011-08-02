-BOTNİ KÖRFEZİNİN DİBİNDE UFO KALINTISI ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - İsveç ile Finlandiya arasındaki denizin dibinde UFO'ya ait olabileceği düşünülen bir kalıntı bulunduğu bildirildi. Daily Mail'in haberine göre, araştırmacılar asırlık bir gemi batığını sonarla tararken, deniz yatağında tıpkı bir UFO'ya benzeyen bir nesne saptadılar. Araştırmacılar, bunun Dünya'nın uzaylılar tarafından ziyaret edildiğinin somut göstergesi olabileceğini belirtiyorlar. Deniz dibi keşif ekibi, söz konusu objenin etrafındaki kumda izler olduğunu, bunun da "UFO"nun düştükten sonra bir nevi "patinaj" yapmış olabileceğini gösterdiğini söylediler. Araştırmanın başkanı Peter Lindberg, bunun yeni bir "Stonhenge" (İngiltere'de bulunan ve gizemini hala koruyan devasa taş çember) olmasının da ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Lindberg, Botni körfezi'nin dibinde bulunan objenin genişliğinin 18 metre kadar olduğunu ve deniz yatağında çok açık bir şekilde görülebildiğini belirterek "Bu işi yaparken bir çok garip nesneye rastlarsınız ancak bu meslekte geçirdiğim 18 yılda böyle bir şeye hiç rastlamadım. Bunun biçimi gerçek bir daire" dedi. Lindberg, "Bu bir UFO ise paha biçilmez bir bulgu" dedi. Bulgu UFO'cuları heyecanladırırken İsveç'te gazeteler haberi birinci sayfalarında duyurdular.