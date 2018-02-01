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Botlarını çıkarıp hastaneye giren kepçe operatörü ödüllendirildi

Ahmet İNCE / GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde, tedavi için gittiği Gördes Devlet Hastanesi'nde yerleri kirletmemek için çamurlu botlarını kapının önünde çıkartıp, yalınayak içeri girerek hasta kabul servisine gidip, kaydını yaptıran kep

01 Şubat 2018 21:23

Ahmet İNCE / GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Gördes ilçesinde, tedavi için gittiği Gördes Devlet Hastanesi\'nde yerleri kirletmemek için çamurlu botlarını kapının önünde çıkartıp, yalınayak içeri girerek hasta kabul servisine gidip, kaydını yaptıran kepçe operatörü 45 yaşındaki Halil Şen\'e, Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz tarafından yemekte ağırlandı.
Özel bir şirkette kepçe operatörü olarak çalışan Halil Şen, geçen 26 Ocak\'ta, rahatsızlanınca Gördes Devlet Hastanesi\'ne gitti. Çalıştığı şantiyeden doğrudan hastaneye gelen Şen, çamurlu olan botlarını, \'yerler kirlenmesin\' diye hastanenin giriş kapısında çıkartıp, yalınayak içeri girerek kaydını yaptırdı. Şen\'in bu davranışını gören bir kişi kapının önünde çıkardığı botlarının fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınladı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak bir anda yayıldı. Şen, ilçede günün konusu oldu.
KAYMAKAM YEMEĞE DAVET ETTİ
Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, kepçe operatörü Şen\'i bu örnek davranışı nedeniyle kutlayıp, yemeğe davet etti. Yemeğe AK Partili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de katıldı. Yemekte Şen\'i duyarlı davranışı nedeniyle bir kez daha kutlayan Kaymakam Ayaz ve beraberindekiler, çeşitli hediyeler verdi. Hediyeler arasındaki yer alan bir çift bot dikkati çekti.
Fotoğrafı kimin çekip sosyal medyada paylaştığını bilmediğini belirten Halil Şen, yaşananları yemekte Kaymakam Ayaz ve beraberindekilere şöyle anlattı:
\"Dağlık alanda çalışıyoruz. O nedenlye olay günü çok üşümüştüm. Birden vücudumda bir titreme başladı. Kendimi kötü hissedince işi bırakıp, hemen hastaneye gittim. Botlarım çamurluydu. Yerler ise pırıl pırıldı. Bunun üzerine botlarını acil servisin kapısında çıkartıp içeri girdim. Aksi takdirde hijyenilik bir ortam olması gereken hastanenin içi berbat olacaktı. Nerede olsa aynısını yapardım. Büyütelecek bir şey değil.\"

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