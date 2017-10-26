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Botları su alan 66 Suriyeli kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken botları su alınca batma tehlikesi geçiren 66 Suriyeli kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

26 Ekim 2017 18:50

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken botları su alınca batma tehlikesi geçiren 66 Suriyeli kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Devriye görevindeki TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 08.00\'de Boğazadası önlerinde, bir lastik bot belirledi. Su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki kaçakları kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 66 kaçağı sahil güvenlik botuna alarak Çeşme İskelesi\'ne getirdi. Kaçakların bazılarının kendilerini ve çocuklarını ıslanmamak için alüminyum folyoya sardığı görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, kaçakların can yeleklerini ve şişirilmiş araç iç lastiklerini toplayarak imha edilmek üzere el koydu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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