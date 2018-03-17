T24 LogoT24 Logo
Gündem

Botları batma tehlikesi geçiren 38 kaçak kurtarıldı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 38 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

17 Mart 2018 22:00

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 38 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bottaki bir grup kaçak, bugün saat 02.42\'de, yardım talebinde bulundu. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isterken, batma tehlikesi geçiren lastik botta zor anlar yaşayan göçmenlerin çağrısı üzerine, bölgeye 1 sahil güvenlik uçağı ve 1 sahil güvenlik botu sevk edildi. Sahil güvenlik uçağı tarafından saat 03.10\'da denizdeki yeri tespit edilen 7\'si Güney Afrika, 2\'si Afganistan, 21\'i Suriye, 5\'i Pakistan, 3\'ü Somali uyruklu olmak üzere toplam 38 kişi, sahil güvenlik botuyla kurtarılarak Sığacık Limanı\'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirAydın DHA AYDIN KuşadasıKuşadasıYasaSahilGüney AfrikaAfganistanSuriyePakistanSomaliSığacık LimanıKaçaklarGöçMüdürlüğüneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24