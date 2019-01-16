BOTAŞ'tan Kolin'e 50 milyon TL'lik fatura

BOTAŞ, İstanbul Havalimanı’nın inşası ve 25 yıl boyunca işletmesini üstlenen İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den çekilme kararı alan Kolin Grubu'na, 50 milyon liralık geçmişe dönük fatura gönderdi.

BOTAŞ, Kolin Grubu'nun kontrolünde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım AŞ'ye (ESGAZ), geçmiş dönemden 'taşıma tarifesi'nden oluşan 50 milyon TL'lik bir fatura gönderdi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre Kolin, soluğu enerji yönetiminde aldı. Şirket, kredi olanaklarının daraldığı, maliyetlerinin arttığı bir dönemde bu faturayı ödemelerinin mümkün olmadığını, bu ödemenin şirketi ve faaliyetlerini zorlayacağını kaydetti.

Kolin, enerji yönetiminden bu soruna çözüm üretilmesini istedi.

Söz konusu 50 milyonluk fatura, Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (ESGAZ) ile BOTAŞ arasında 2010'dan bu yana kağıt üzerinde sürüncemede bırakılmış bir anlaşmazlığa dayanıyor. ESGAZ'la taşıma tarifesiyle ilgili anlaşmazlığı mahkemeye götürerek lehte sonuç alan BOTAŞ'ın bu aşamada tahsilat için düğmeye bastığı belirtildi.