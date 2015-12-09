BOTAŞ'tan büyük enerji santrallerine yüzde 50 doğalgaz sınırlaması

Aksa Enerji’nin BOTAŞ'ın 10 Aralık Perşembe günü saat 08:00 itibariyle bazı büyük santrallere gaz çekiş miktarlarını yüzde 50 kapasite ile sınırlama bildiriminde bulunduğunu duyurmasının ardından, bu sınırlamanın soğuk hava nedeniyle artan talep artışından kaynaklandığını belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre; bir enerji yetkilisi, "BOTAŞ'ın bazı santrallerde gaz çekiş miktarını yüzde 50 sınırlaması, soğuk hava nedeniyle artan talep artışından kaynaklanıyor; tedbiren bu karar alındı. Hava şartlarının daha da ağırlaşması ihtimaline karşı hazırlık yapılıyor" dedi.

Aksa Enerji KAP'a yaptığı açıklamada, BOTAŞ'ın 10 Aralık Perşembe günü saat 08.00 itibariyle bazı büyük santrallere gaz çekiş miktarlarını yüzde 50 kapasite ile sınırlama bildiriminde bulunduğunu duyurmuştu. Aksa Enerji’nin KAP'a yaptığı açıklamada, bu kapsamda Antalya santralinin yarı kapasite ile gaz çekeceği; bu dönemde Manisa ve Urfa santrallerinin ise kapasite kullanımlarının artırılacağı, Bolu termik santralinin ise üretime destek vermeye devam edeceği belirtildi.