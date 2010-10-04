-BOTAŞ'TAKİ YOLSUZLUK İDDİASI TEKİRDAĞ (A.A) - 04.10.2010 - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'de (BOTAŞ) çalışan muhasebe memuru, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, BOTAŞ'ın, Römorkaj Hizmetleri biriminde muhasebe memuru olarak görev yapan Şahin D, şirketin hizmet alımı gerçekleştirdiği Adana'daki bir firma üzerinden elde edilen kazancın gayri safi hasılasının yüzde 6,5'ini maliyeye yatırması gerekirken, 2007 yılından bu yana sistemli bir şekilde bu miktarın yüzde 70'ini maliyeye, yüzde 30'unu ise kendi hesabına yatırdı. BOTAŞ müfettişleri tarafından yapılan denetleme sırasında, BOTAŞ'ta 10 yıldır muhasebe memuru olarak görev yapan Şahin D'nin sistemli bir şekilde zimmetine 1 milyon 150 bin TL geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Şahin D, çıkarıldığı adli makamlarca, nitelikli zimmet suçundan, tutuklanarak Silivri Ceza Evine gönderildi. Öte yandan, bazı kişi ve kurumların da yolsuzluğa karışmış olabileceği ve bu yönde de araştırma başlatıldığı öğrenildi.