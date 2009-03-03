BOTAŞ'taki yolsuzluğu soruşturmaya izin yok

BOTAŞ’ın 3 bürokratı hakkında Siemens’ten rüşvet aldıkları ve ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla yapılan suç duyurusunda Enerji Bakanlığı soruşturma izni vermedi.



Bürokratlar eski BOTAŞ Genel Müdürü Rıza Çiftçi, eski BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şakir Arıkan ve BOTAŞ’ın bugünkü Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Mavi Hat davasında da yargılanıyor. İddianameye giren telefon görüşmelerinde de ’rüşvet’ konuşmaları açık açık geçiyor



Sanık olduğu Enerji Bakanlığı’ndaki bazı ihalelere fesat karıştırıldığına ilişkin Mavi Hat davasında Siemens’in Türkiye’de 57 milyon euro rüşvet dağıttığına ilişkin iddiaları gündeme getiren işadamı Rubil Gökdemir’in suç duyuruları üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



BOTAŞ’ın ve DSİ’nin bazı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yargılaması süren Mavi Hat davasının sanıkları arasında bulunan işadamı Rubil Gökdemir, kazandığı Hanak ve Sivas Kompresör İstasyonu ihaleleriyle ilgili BOTAŞ ve Siemens yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2007 yılının Eylül ayında suç duyurusunda bulundu. Gökdemir, BOTAŞ yöneticileri hakkında farklı olaylarla ilgili değişik tarihlerde iki ayrı suç duyurusu daha yaptı.



İhale mevzuatlarına aykırı



Yüklenicisi olduğu Hanak ve Sivas Kompresör İstasyonları ile Türkgözü Ölçüm Merkezi Projesi’yle ilgili olarak BOTAŞ’ın kanun dışı uygulamaları nedeniyle fesih ihbarına muhatap bırakıldığını ileri sürülen dilekçede, fesih işleminden önce ve sonrasında BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen Rekabet Hukuk ve İhale Mevzuatlarına aykırı hukuk dışı işlemler yapıldığı iddia edilerek, sorumluların cezalandırılması istendi.



Siemens’in dağıttığı rüşvetler



Siemens yöneticileri ile Botaş görevlilerinin suçlandığı suç duyurusunda, “Siemens’in işlediği suçun ve Botaş’ın buna alet olmasının arkasındaki gerçekler araştırılmalıdır. Zira son zamanlarda basında çıkan haberlerde Siemens’in dünyanın birçok ülkesinde rüşvet dağıttığı ve bu yüzden üst yönetimlerinin ve sorumlularının görevden alındığı, Türkiye’de de rüşvet dağıttığı konusunda kuşkuların olduğu tarafımızca da basından takip edilmektedir” görüşü savunularak, ilgili haberler ek delil olarak sunuldu.



Takipsizlik kararı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, işadamı Gökdemir’in üç ayrı suç duyurusu dilekçesini birleştirerek, soruşturma yürüttü. Savcılık, soruşturma sonucunda “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Gökdemir’in suç duyurusu dilekçelerinin birleştirilerek değerlendirildiği belirtilen kararda, iddiaların büyük bölümüne ilişkin soruşturmanın başka bir savcı tarafından yürütülerek dava (Mavi Hat) açıldığı hatırlatıldı.



Rüşvet iddiaları hiç yok



Kararda ayrıca BOTAŞ yöneticileri hakkında soruşturma izni istenen Enerji Bakanlığı’nın ön inceleme sonucunda bu izni vermediği, BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Mavi Hat davası sanıkları da olan Genel Müdür Yardımcısı Şakir Arıkan ve eski Genel Müdür Rıza Çiftçi için işlemden kaldırma kararı verildiği belirtildi. Savcılık da, bakanlık müfettişleri tarafından yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilmemesine Danıştay’da itiraz etmedi.



Suç duyurusunda, Siemens’in yurtdışında rüşvet verdiğinin ortaya çıkması ve Türkiye’de de buna ilişkin iddiaların bulunduğu iddiaları hatırlatılmasına ve buna ilişkin haberlerin ek delil olarak sunulmasına rağmen, savcılığın “takipsizlik” kararında, bu iddialarla ilgili hiçbir saptamanın yapılmaması dikkat çekti.



İtiraz edecek



“Mavi Hat” operasyonu davasında, “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet anlaşması yapmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuksuz yargılanan Gökdemir, takipsizlik kararına karşı Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yapacak.

