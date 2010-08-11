-BOTAŞ'TAKİ PATLAMA İDİL (A.A) - 11.08.2010 - Şırnak'ın İdil ilçesi yakınlarından geçen BOTAŞ petrol boru hattına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen sabotaj sonucu yangın çıkmasının ardından bölgede yapılan inceleme sırasında bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi. İdil'e 33 kilometre mesafedeki BOTAŞ petrol boru hattına terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen sabotaj sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor. Bu arada, askerler tarafından yapılan incelemede, boru hattında el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Fitili eridiği için patlamadığı bildirilen patlayıcı, jandarma ekiplerince imha edildi. Patlamada 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.