-BOTAŞ'TA YOLSUZLUK İDDİASI TEKİRDAĞ (A.A) - 27.09.2010 - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'de (BOTAŞ) çalışan muhasebe memuru, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, BOTAŞ müfettişleri tarafından yapılan denetleme sırasında, BOTAŞ'ta 10 yıldır muhasebe memuru olarak görev yapan Ş.D'nin, zimmetine 1 milyon 150 bin TL geçirdiği tespit edildi. 2007 yılından bu yana yolsuzluk yaptığı belirlenen Ş.D. gözaltına alındı. Öte yandan, bazı kişi ve kurumların da yolsuzluğa karışmış olabileceği, bu yönde de araştırma başlatıldığı öğrenildi.