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Ekonomi

BOTAŞ'ın kontrat devri ihalesi iptal ANKARA (A.A)

08 Eylül 2011 18:37

-BOTAŞ'ın kontrat devri ihalesi iptal ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - BOTAŞ'ın yıllık 6 milyar metreküplük doğalgazı özel sektöre devretmek için açtığı kontrat devri ihalesi, geçerli teklif gelmemesi nedeniyle iptal edildi. BOTAŞ'ın Rusya'nın Mavi Akım kontratından yıllık 6 milyar metreküpü özel sektöre devretmek için açtığı ''Doğalgaz Alım Satım Sözleşmesi (İthalat Sözleşmesi)'' devir ihalesinde teklif verme süresi bugün sona erdi. İhale, ''Kapalı zarf usulü'' ile BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Bostancı'nın Komisyon Başkanlığında yapıldı. Bostancı, ihale için 17 firmanın ihale dökümanı satın aldığını bildirirken, ihaleye  ''Akpet Gaz A.Ş, Zorlu Doğalgaz İthalat İhracat Toptan Ticaret A.Ş ve Gazport Doğalgaz Toptan Satış Ticaret Sanayi A.Ş'nin teklif verdiğini açıkladı. Daha sonra söz konusu şirketlerin zarfları açıldı. Komisyon Başkanı Bostancı, ihaleye katılan üç şirketin de ''satıcı onay belgesi'' alamadığını belirterek, ''teşekkür mektubu'' sunduğunu ifade etti. Akpet Gaz'ın ihale dökümanı da almadığını belirten Bostancı, şirketin ihalede teklif verse bile geçerli sayılmayacağını söyledi. Geçerli teklif veren olmadığı için ihalenin iptal edildiğini açıklayan Bostancı, komisyonun bunu tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunacağını söyledi. İhaleye katılan bazı şirket yetkilileri de kontrat devri için öncelikle Gazprom'dan izin alınması gerektiğini, kimsenin de bu izni alamadığını belirtti. Firma yetkilileri, zaten bu haliyle ihaleye kimsenin teklif vermesini beklemediklerini ve ihalenin bu şekliyle sonuçlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

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