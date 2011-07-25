-BOTAŞ'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNE DAVA ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''iki ihalede, ihale komisyonlarını talimatlandırdıkları'' iddiasıyla eski BOTAŞ yönetim kurulu üyelerinin de arasında bulunduğu 21 kişiye ''ihaleye fesat karıştırdıkları'' iddiasıyla dava açtı. Cumhuriyet Savcısı Ali Kuşçuoğlu'nun hazırladığı iddianamede, Azerbaycan-Türkiye Şahdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Türkiye Kısmı Faz-3 Hanak Kompresör İstasyonu ve Türkgözü Ölçüm Merkezi Yapım İşi İhalesi ile Sivas Cs-2 Kompresör İstasyonu Yapım ihalelerine ''fesat karıştırıldığı'' savunuldu. İddianamede, BOTAŞ yönetim kurulunun, 3 Haziran 2005 tarihli kararlarıyla, ihale kurullarını ''talimatlandırdığı'' öne sürüldü. İhale yetkilisi olan BOTAŞ Yönetim Kurulunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40. maddesi gereği ihale komisyonu kararını onaylaması veya iptal etmesi gerekirken, kanunun 37/2. maddesinde yer alan düzenlemeyi ileri sürerek ve kamu yararı olduğunu belirterek, ihale komisyonlarının tespit ettiği eksik bilgi ve belgelerin tamamlattırılmasına yönelik talimat verdiği savunuldu. BOTAŞ Yönetim Kurulunun, böyle bir yetkisinin bulunmadığı belirtilen iddianamede, kurulun, aldığı kararla ihaleye katılma yeterliliği ve koşullarına sahip olmayan iş ortaklığına ihalenin verilmesini sağladığı ileri sürülen iddianamede, başlangıçta kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun şekilde yürüyen ihale sürecinin, yönetim kurulunun kamu yararını gerekçe göstererek aldığı kararlarla normal sürecinden çıktığı, ihale komisyonunun da yönetim kurulunun kanunlara aykırı isteklerini yerine getirdiği ve birlikte hareket ederek, mevcut durumun ortaya çıkmasına neden oldukları ifade edildi. İddianamede, BOTAŞ yönetim kurulu başkan ve üyesi sanıklar Salih Paşaoğlu, Bekir Aksoy, Rıza Çiftçi, Mehmet Yener ve Yener Cander'in ''iki ihaleye fesat karıştırdıkları'' iddiasıyla 10'ar yıldan 24'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. ''Yönetim kurulu kararlarının kanuna aykırı olduğunu bilmelerine rağmen, yönetim kuruluyla birlikte hareket ettikleri ve kanunsuz teklifi yerine getirdikleri'' iddia edilen ihale komisyonu üyeleri 12 kişi ile bir iş adamının ''ihaleye fesat karıştırmak'', 3 kişinin de ''resmi evrakta sahtecilik'' suçundan cezalandırılması istenen iddianamede, ihalelere katılan iki şirket tüzel kişiliği hakkında da güvenlik tedbirleri uygulanması talebinde bulunuldu. Dava, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.